Оператор канала получит деньги на освещение подготовки и проведения мероприятия, а также на трансляцию самих соревнований



РИА Новости

На освещение зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, правительство планирует перечислить 988, 23 миллиона рублей оператору телеканала «Матч ТВ». Проект постановления опубликован на федеральном портале.

Почти миллиард рублей ООО «Национальный спортивный телеканал» (компания-оператор «матч ТВ») может получить на освещение мероприятий по подготовке и проведению всемирной зимней универсиады и трансляцию самих соревнований. Проект разработан по поручению заместителя главы кабинета министров по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко.

Реализация постановления правительства «будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, перераспределенных от Минспорта России», – гласит пояснительная записка. В 2018 году правительство выделит оператору «Матч ТВ» 790 млн, а в 2019 – еще 197 млн рублей.

На что пойдут деньги? В документе прописано, что это затраты на аренду серверов передвижных телекомплексов, станций спутниковой связи, мобильных энергокомплексов, съемочной, осветительной и звукозаписывающей техники. Часть денег уйдет на «получение лицензий разрешений и частот для обеспечения вещания и связи», «обеспечение распространения программного продукта в системах распространения аудио- и аудиовизуальной продукции Российской Федерации и зарубежных стран», «создание архивов, сканирование и перезапись аудио- и видеоматериалов» и «преобразование форматов и разрешений, адаптацию материалов под стандарт вещания и защиту государственной тайны».