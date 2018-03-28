Закон, разработанный в 2014 году, вступит в силу через 60 дней

Совет Федерации со второй попытки одобрил закон о запрете рекламы на квитанциях по оплате услуг ЖКХ, уточнив, что речь идет именно о коммерческой рекламе, сообщает ТАСС.

Согласительная комиссия выработала компромиссный текст закона, согласно которому запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Коммерческая реклама на платежных документах будет запрещена в том числе на оборотной стороне. По мнению авторов закона, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую им информацию. Закон вступит в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.

Напомним, в ноябре 2017 года Госдума приняла закон, который запрещал размещение любой рекламы на платежных документах. На первом рассмотрении Совет Федерации отклонил этот закон по предложению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она была возмущена тем, что сенаторы должны рассматривать такие вопросы, и заявила, что проголосует против принятия закона, поскольку не понимает в чем его смысл.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента и принят в первом чтении ещё в октябре 2014 года. И только в ноябре 2017 года комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять документ во втором чтении.