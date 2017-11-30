Сенаторы отказались принимать документ несмотря на одобрение Госдумы

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поставила под сомнение значимость закона о запрете рекламы на платежных документах для оплаты услуг ЖКХ. Депутатам Госдумы предстоит изучить аргументы, высказанные сенаторами при отклонении документа и решить, снимать его с рассмотрения или дорабатывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

Речь идёт о законе, который Госдума приняла в третьем чтении 23 ноября. Поправки в закон были внесены по многочисленным жалобам потребителей, которые из-за обилия рекламы на счетах не могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.

Валентина Матвиенко была возмущена тем, что сенаторы должны рассматривать такие вопросы, и заявила, что проголосует против принятия закона, поскольку не понимает в чем его смысл. После этих слов за принятие закона высказались лишь четыре сенатора, 138 человек были против и трое воздержались.

«На самом деле, для нас это удивительно, потому что профильный комитет Совета Федерации поддержал законопроект, он не является каким-то принципиальным или сложным. Поэтому отклонение – для нас это очень странный вопрос», — сообщил Жигарев.

Он также сказал, что пока еще не решено, будет ли Госдума предлагать дорабатывать закон, снимать его с рассмотрения или преодолевать вето Совфеда. «Мы написали докладную записку на имя председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, все будет зависеть от его решения. Ждем решения», — заключил депутат.