Роскомнадзор дал мессенджеру 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки. В противном случае сервис будет заблокирован в России

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.

Верховный суд отказал Telegram Messenger LLP в иске к ФСБ России, в котором компания требовала признать недействительным приказ спецслужбы, на основании которого её оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за отказа передать силовикам ключи для расшифровки сообщений.

В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес мессенджера уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации.

«В соответствии со ст. 10.1 закона № 149-ФЗ данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей сети интернет. Истцы полагали, что данная норма нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен только с санкции суда при расследовании уголовных дел о преступлениях средней и более тяжести.