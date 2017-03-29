Позицию Светланы Миронюк займет Марианна Максимовская



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Марианна Максимовская возглавит департамент маркетинга и коммуникаций Сбербанка. На этом посту тележурналистка сменит Светлану Миронюк, которая в феврале покинула должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций банка. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение. Все стороны согласны», - сообщил близкий к банку источник. Однако позже другой собеседник газеты уточнил, что Максимовскую могут представить сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка уже сегодня.

Марианна Максимовская имеет более чем 20-летний опыт работы в журналистике. Работала на крупнейших телеканалах страны, где прошла путь от репортера до автора и ведущей информационно-аналитической программы, завоевавшей признание общественности и коллег по журналистскому цеху. Максимовская ушла с телевидения в конце 2014 года и заняла пост вице-президента ГК «Михайлов и Партнеры». В рамках должности она отвечала за развитие отношений с ключевыми клиентами группы компаний, а также за развитие бизнеса группы.

Марианна Максимовская. Фото: РИА Новости

Светлана Миронюк заняла пост старшего вице-президента и возглавила департамента маркетинга и коммуникаций банка в феврале 2016 года. С 2003 до 2013 года она возглавляла информационное агентство «РИА Новости». До этого она была первым вице-президентом компании «КРОС» (с 2001 по 2003 год), а с 1992 по 2000 гг. работала в группе «Медиа-мост» Владимира Гусинского.

Ранее Миронюк стала акционером Сбербанка, сообщал «Интерфакс». Топ-менеджер приобрела 34638 обыкновенных акций банка на сумму 5,98 млн рублей по цене 172,768 рублей за акцию. Сделка состоялась 6 февраля. Спустя две недели после этого, в СМИ появилась информация о том, что топ-менеджер покидает пост старшего вице-президента Сбербанка. Однако никаких официальных заявлений со стороны финорганизации не последовало.