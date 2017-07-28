Основателя «Видео Интернешнл», бывшего министра печати РФ и руководителя «Газпром-Медиа» забили бейсбольной битой до смерти, пишет BuzzFeed



РИА Новости

Известный российский медиаменеджер Михаил Лесин, который скончался в США в 2015 году, был убит, сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на источники, близкие к расследованию причин его смерти. По словам собеседников, он не умер в результате несчастного случая, как установило следствие, а был до смерти забит бейсбольной битой.

Михаил Лесин скончался 5 ноября 2015 года на 58-м году жизни. Его тело обнаружили в вашингтонском отеле Dupont Circle. Издание The Moscow Times тогда обратило внимание на странность: миллионер был найден без документов в бюджетном отеле, где номер стоит 240 долларов.

Министерство юстиции США заплатило за гостиничный номер, в котором умер Лесин, пишет BuzzFeed. Представители министерства пригласили Лесина в Вашингтон, чтобы он дал интервью о работе телеканала Russia Today, финансируемого Кремлем. «Никто в бюро не верит, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили, и за этим стоит Кремль», — цитирует источник BuzzFeed.

Напомним, по завершении расследования его смерть официально признали «несчастным случаем». Причиной, которая способствовала смерти, названа острая алкогольная интоксикация.

Михаил Лесин основал крупнейшего рекламного селлера в стране «Видео Интернешнл» (группа Vi, затем «Национальный рекламный альянс»), приложил руку к созданию телеканала Russia Today и «Национальной медиагруппы». Пять лет возглавлял министерство печати и массовых коммуникаций РФ. В 2009 году он ушел с поста советника президента Дмитрия Медведева, по сообщением СМИ, из-за некоего конфликта с главой государства.

В октябре 2013 года Лесин возглавил «Газпром-Медиа», но в конце 2014 года ушел с поста гендиректора якобы по семейным обстоятельствам, после чего на долгое время фактически выпал из медийного пространства. По слухам, он был в конфликте с высокопоставленными руководителями российских медиакомпаний.

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