Банк стал крупнейшим акционером ритейлера, у Галицкого остается миноритарный пакет в 3%

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% продуктового ритейлера банку ВТБ. Соответствующий договор был подписан в ходе инвестиционного форума в Сочи, сообщает РБК. Сумма сделки составит 138 млрд рублей.

После завершения сделки Сергей Галицкий покинет пост главы компании, его место займёт финансовый директор Хачатур Помбухчан. Совет директоров должен утвердить отставку 16 фераля.

Стоит отметить, что Сергей Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — прокомментировал свое решение Галицкий.

«Магнит» оставался самым дорогим в России ритейлером почти семь лет, однако, за 2017 год рост выручки оказался ниже ожиданий менеджмента сети. Выручка составила 1,143 трлн рублей, уступив выручке Х5, которая за весь 2017 год достигла 1,29 трлн руб. Среди основных причин – снижение сопоставимых продаж на 3,37% и массовый сбой касс, произошедший 20 декабря.