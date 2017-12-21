По оценке АКИТ, ритейлеры могли недополучить около 10 млрд рублей выручки

Накануне в России случился массовый сбой в работе онлайн-касс, который вывел из строя часть контрольно-кассовых устройств производства группы компаний «Штрих-М». О неполадках в работе сообщали ритейлеры, операторы автозаправочных станций и сами операторы фискальных данных, пишут «Ведомости».

В общей сложности из-за сбоя в программном обеспечении заблокировались 80 000 касс – т. е. около 5% от всех аппаратов в стране. Среди пострадавших – московские магазины у дома «Магнолия», ряд магазинов сети «Эльдорадо», сеть DNS, аптеки «Ригла», АЗС «Газпром нефти», «Лукойла», «Роснефти», некоторые кассы «Магнита» и X5 Retail Group и т.д. Причины сбоя до сих пор выясняются.

«Потери большие для нас – десятки миллионов рублей, практически дневной оборот мы потеряли. За 25 лет работы это первый такой масштабный сбой. Очень неприятно, тем более в декабре, перед Новым годом», - сообщил сооснователь сети «Магнолия».

Представитель «Штрих-М» рассказал, что заметил неполадку и разослал клиентам обновление: «У кого обновление было включено, не пострадали, проблема решилась до открытия смены». Но части клиентов проблему решить не удалось – по индивидуальным причинам, например, из-за политики IT-безопасности, не разрешающей автоматические обновления. «Кассу после сбоя можно вернуть в работу только вручную, над чем уже работают партнеры компании», – сообщил представитель компании.

По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, ритейлеры могли недополучить из-за неработающих касс около 10 млрд рублей выручки. Более серьезных потерь удалось избежать благодаря разъяснению Федеральной налоговой службы. Ведомство разрешило ритейлерам, у которых заблокировались кассовые аппараты, временно продавать товары и услуги без кассовой техники. Но затем, когда техника заработает, они должны составить кассовый чек коррекции, чтобы зафиксировать неучтенную из-за сбоя выручку.

«В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за расчеты без применения контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкогольной продукции», – сказано в письме замруководителя службы Даниила Егорова.

Однако в магазинах с большим потоком и множеством мелких покупок кассовый чек коррекции сделать проблематично. Сейчас пострадавшие компании изучают вопрос возможности получения компенсации за сбой. Для этого надо доказать, что его причиной стал либо брак оборудования, либо ненадлежащее обслуживание производителем или уполномоченной им организацией, отмечают юристы.