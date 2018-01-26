Продуктовые компании раскрыли финансовые показатели за 2017 год

Годовая выручка X5 Retail Group в 2017 году впервые с 2012 года превысила годовую выручку «Магнита». Таким образом, Х5 стала крупнейшим в стране ритейлером. Выручка «Ленты» выросла на 19,2%, сделав компанию самым быстрорастущим продуктовым ритейлером России. «Дикси» сообщила о падении выручки за 2017 год на 9%, следует из отчетности ритейлеров.

Выручка Х5 за весь 2017 год достигла 1,29 трлн руб., увеличившись на 25,5%. Выручка «Магнита» по итогам 2017 года составила 1,143 трлн рублей.

Рост выручки «Магнита» оказался ниже ожиданий менеджмента ритейлера. Основная причина снижения темпов роста – снижение сопоставимых продаж на 3,37%. Сопоставимые продажи самого массового сегмента, магазинов формата «у дома», снизились на 1,42%, при этом отток покупателей достиг 2,63%.

Помимо этого, на годовые показатели оказал влияние массовый сбой касс, произошедший 20 декабря. Он парализовал работу почти 11 тысяч магазинов сети. Настройка одной кассы занимает около 15 минут. На восстановление работоспособности всех касс «Магнита» для 800 специалистов потребовалось три дня. По собственным оценкам ритейлера, из-за сбоя сеть недополучила около 1 млрд руб.

Выручка петербургского ритейлера «Лента» увеличилась на 19,2%, до 365,2 млрд руб. В четвертом квартале продажи компании росли быстрее, чем в целом по году — на 23,4%, до 112,1 млрд руб. По мнению аналитиков, в октябре-декабре 2017 года «Лента» стала самым быстрорастущим продуктовым ритейлером России, немного обогнав по динамике выручки лидера рынка Х5 Retail Group.

«Мы уверены, что теперь стали третьим крупнейшим продовольственным ритейлером в стране», – заявил гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В 2016 году «Лента» занимала пятое место, то есть за год она должна была обойти Auchan (сети «Ашан» и «Атак») и ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»).

Ранее «Дикси» сообщила о падении выручки за 2017 год на 9%, до 282 млрд руб. Гендиректор компании Сергей Беляков тогда пояснял, что компания ставит целью возобновить рост выручки в 2018 году при помощи обновленной бизнес-модели: «Мы провели полный пересмотр ассортиментной матрицы и обеспечили наличие в магазинах востребованного покупателями ассортимента».