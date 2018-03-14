Презентация формы сборной Исландии на предстоящий турнир состоится 15 марта

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года FIFA вышла на финишную прямую. Организаторы анонсируют завершение работ на стадионах, запускают в ротацию гимн мундиаля, интригуют сценарием церемонии открытия и даже снимают президента России в проморолике.

Активно готовятся к турниру и сборные стран-участниц. В начале недели сборная Исландии по футболу опубликовала на своем YouTube-канале ролик о своей форме. Правда, саму форму не показала.

15 марта состоится официальная презентация экипировки исландцев на Чемпионате мира в России. Анонсировать это событие и подогреть интерес к сборной Исландия решила с помощью видеоролика.

Минутное видео состоит преимущественно из красивых кадров заснеженной Исландии. Футбол там повсюду — набивающая мяч девушка, играющие в пас по дороге в школу дети, да и просто одинокие мячи, засыпанные снегом.

Вероятно, этим Исландия демонстрирует свое желание постоянно двигаться вперед, несмотря на суровые погодные условия.

На бельевой веревке на прищепках висит футболка — часть новой формы, созданной специально к предстоящему турниру. Зрители могут увидеть только воротник формы, а также её цвет — традиционно синий.