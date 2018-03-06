До старта мундиаля осталось 100 дней

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 вышел в финальную стадию подготовки — до старта крупнейшего футбольного события осталось 100 дней.

По такому случаю Владимир Путин вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сыграл в пас. И не где-нибудь, а в Кремле.

Такая мини-игра стала частью проморолика, посвященного последним 100 дням до начала чемпионата.

На видео звезды мирового футбола чеканят мяч. Им необходимо «набить» ровно 100 раз, а помогают им как раз Путин и Инфантино. Финальный сотый удар по мячу Владимир Путин нанес головой.

В ролике также присутствуют Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Уэйн Руни, Мирослав Клозе и другие всемирно известные футболисты.