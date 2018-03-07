Формат церемонии открытия в Москве претерпит изменения, все будет достойно и на уровне, обещают организаторы

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РФ не будет классической в рамках предшествующих турниров, сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета ЧМ в России Алексея Сорокина.

Торжественное мероприятие запланировано на 14 июня 2018 года. Оно пройдёт на стадионе «Лужники» перед первым официальным матчем первенства, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

«Готовы общие параметры и концепция церемонии открытия, мы уже презентовали их Международной федерации футбола (ФИФА). Деталей мы сейчас не раскроем, но работа над ними уже идет. Это не будет классическая церемония, которую мы видели в ЮАР, Бразилии или в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций. В контексте чемпионата мира формат церемонии открытия в Москве претерпит изменения, все будет достойно и на уровне», — отметил глава оргкомитета.

В настоящее время подготовка приближается к завершению. Основной задачей церемонии станет создание хорошего настроения болельщиков переда матчем открытия. Также она должна «придать торжественность и развлекательный характер» мероприятию.