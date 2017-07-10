Соцсеть впервые обошла "ВКонтакте" и "Одноклассники"



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Согласно исследованию Factum Group Ukraine, Facebook впервые обошел другие соцсети по посещаемости на территории Украины.

Не так давно "ВКонтакте" лидировал среди украинских пользователей, даже несмотря на санкции против российских компаний, запрещающие их работу на территории Украины. Тогда благодаря анонимайзерам и специальным приложениям, российские соцсети ещё удерживали свои рейтинги, хотя динамика в июне показала резкое падение охватов: на 26 пунктов у "ВКонтакте" и на 21 у "Одноклассников".

Теперь "ВКонтакте" занимает четвертую строчку рейтинга по среднедневной аудитории, и восьмую – по охвату. Аудитория Facebook с апреля месяца подросла всего на 5 процентных пунктов, но сильное падение охвата других сетей позволило ей выйти на первое место.

Резкое сокращение аудитории наблюдается и у российских поисковых сервисов "Яндекс" и Mail.Ru. Напомним, что компания Mail.ru Group закрыла свое украинское подразделение, подчеркнув, что на фоне санкций работа представительства компании на украинском рынке теряет смысл.