Перед этим Банк России выделит плохие активы этих банков и передаст их в отдельную структуру

Переданные на санацию банки «ФК Открытие» и Бинбанк будут объединены, об этом «Ведомостям» рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Решение о том, что «ФК Открытие» и Бинбанк (возможно, за исключением какой-то доли плохих активов) будут объединяться, мы такое внутреннее решение приняли», – сказала Эльвира Набиуллина.

Сейчас обсуждается вопрос выделения плохих активов из санируемых банков. Банк будет сосредоточен на тех активах, которые приносят доход. Таким образом, он быстрее станет привлекательным для рынка. С другой стороны, когда регулятор назначал менеджмент в санируемый банк, то предполагал, что у него будет несколько показателей эффективности. Первый – это скорость вывода банка на прибыль. Второй – это работа с проблемными активами.

«Мы считаем, что это две важные задачи в санации банка, их трудно отделить. Есть и плюсы, и минусы, решение еще не принято», – заключила глава ЦБ.

Напомним, «ФК Открытие» санируется силами ЦБ с августа прошлого года, Бинбанк – с сентября. В октябре 2017 года Набиуллина называла объединение «ФК Открытие» и Бинбанка «возможным рабочим вариантом», однако на тот момент их будущая бизнес-модель только обсуждалась.

На сегодняшний день «ФК Открытие» и Бинбанк постепенно оправляются от оттока средств вкладчиков, с которым столкнулись во второй половине 2017 года. В декабре средства на счетах и депозитах компаний в «ФК Открытие» выросли на 66,3 млрд до 357 млрд руб., вклады физлиц – на 21,6 млрд до 413,5 млрд руб. Из Бинбанка в декабре компании еще забирали свои средства: так, за месяц ушло 17,1 млрд руб. Однако за то же время вклады населения выросли почти на 12 млрд до 495,8 млрд руб. Оба банка постепенно возвращают средства, предоставленные им ЦБ.