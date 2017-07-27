Доля 24,66% уставного капитала оценивается экспертами в 19 млрд рублей



Пресс-служба "М.Видео"

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" планирует продать до 44,33 млн обыкновенных акций "М.Видео", что составляет 24,66% уставного капитала, сообщают "Ведомости".

По текущим рыночным котировкам такой пакет стоит около 19 млрд рублей, все средства достанутся Lagranolia Holdings - структуре группы "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева. Ранее группа выкупила ценные бумаги у миноритариев "М.Видео", и сейчас доля акций в капитале компании составляет более 80%. В случае продажи доля снизится до 57,68%.

"Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами. Цена продажи акций будет определена по завершении построения книги заявок",— говорится в сообщении компании. Глобальным координатором для реализации продажи посредством ускоренного построения книги заявок станет "ВТБ Капитал".

Напомним, в декабре прошлого года "Сафмар" купила "Эльдорадо". Тогда сообщалось, что сделка была реализована в соответствии с планом развития сети. Но пока группа не определилась, как поступит с двумя основными брендами – "Эльдорадо" и "М.Видео".



