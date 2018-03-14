Рынок вырос до $38 млн, потеснив Швецию и Данию

В 2017 году Россия стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы с объемом в $ 38 млн. Вторым по величине рынком является Швеция ($ 31 млн), третье место у Дании (почти $ 22 млн), сообщает РБК со ссылкой на ежегодное исследование платежного сервиса PayPal и компании SuperData.

Россия уже во второй раз стала лидером по объему рынка киберспорта: в 2015 году он оценивался в $ 35 млн (тогда исследование было проведено впервые). В 2016 году Россия уступила лидерство Швеции с показателем в $ 35,4 млн. По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти, в 2018 году его объем превысит $ 45 млн, а в 2019-м достигнет $ 53 млн. Эксперты связывают результат с тем, что в России больше жителей, чем во многих европейских странах.



Кроме того, аудитория киберспортивных соревнований в России постоянно увеличивается, в 2017 году она достигла 3,7 млн зрителей. По прогнозу PayPal и SuperData, в 2018 году показатель вырастет на 8%, до 4,1 млн, а в 2019 году — на 19,5%, до 4,9 млн человек. В других странах Европы рост аудитории подобных мероприятий замедлится, считают аналитики.

Интерес к киберспорту проявляют крупные российские компании. Например, холдинг Mail.ru Group целиком приобрела киберспортивный холдинг ESforce за 150 млн долларов, МТС купил клуб Gambit Esports. Интерес к киберспорту проявлял и «Ростелеком». Оператор вел переговоры об инвестициях в киберкоманду Vega Squadron и арену для игр.

По оценке руководителя медиа-направления холдинга ESforce Никиты Бокарева, объем рынка киберспорта в России даже больше, чем указано в исследовании.