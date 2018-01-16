Оператор вступил в конкуренцию с другими участниками рынка киберспортивной индустрии

МТС инвестировал в киберспорт и приобрел клуб Gambit Esports, сообщают «Ведомости».

По условиям сделки, клуб сохранит название, а также весь персонал. Константин Пикинер, генеральный директор клуба, будет руководить проектом в должности спортивного директора МТС, а игроки продолжат выступать под тегом Gambit.

Финансовые подробности сделки не уточняются, однако источник издания утверждает, что сумма сделки могла составить «несколько десятков миллионов рублей».

С помощью Gambit Esports мобильный оператор планирует создавать «продукты вне традиционного рынка коммуникаций» и продвигать свой бренд в киберспортивном секторе. Компании интересна молодая и потенциально платежеспособная аудитория киберспортсменов.

Оператор хочет использовать маркетинговые возможности команд и турниров с их участием, создавать продукты для поклонников киберспорта, продвигать бренд МТС через рекламные возможности Gambit Esports и предлагать спонсорские контракты сторонним компаниям. Помимо этого МТС намерена получать и часть доходов команды.

Киберспортивный клуб Gambit Esports был основан в 2013 году. В Gambit Esports входит 16 игроков по четырем дисциплинам: Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA.

Ранее «Ростелеком» также начал рассматривать проекты в сфере киберспорта и сообщал, что планирует инвестировать в одну из киберспортивных команд. В частности, велись переговоры с российской Vega Squadron.