Крупные компании продолжают инвестировать в компьютерный спорт

Компания Mail.ru Group целиком купила киберспортивный холдинг ESforce за 150 млн долларов, сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как сообщил источник близкий к сделке, официальное заявление будет сделано в ближайшее время. Он также отметил, что холдинг сохранит автономию в составе компании — ESforce продолжит свою работу без изменений.

«Mail.Ru Group, в свою очередь, получит внутри группы сильного партнера в области проведения киберспортивных состязаний, а также готовую экосистему и сильную экспертизу для развития своих игровых проектов, таких как Warface и PlayerUnknown's Battlegrounds. Для рынка в целом это также может стать серьезным сигналом к тому, что инвестиции в киберспорт со стороны крупнейших игроков в течение ближайших лет будут только расти», — сообщает источник.

Совладельцами ESforce являются бизнесмен Антон Черепенников и структуры USM Holdings Алишера Усманова. В состав холдинга входят девять проектов, среди которых команды Virtus.pro, SK Gaming, организатор соревнований EPICENTER, студия RuHub, магазин Fragstore, киберспортивная площадка Yota Arena и два сервиса по обмену внутриигровыми предметами.

Интерес крупных инвесторов к киберспорту объясним: в индустрии крутятся большие деньги, а популярность игр в ближайшие годы продолжит расти. Ранее МТС уже инвестировал в киберспорт и приобрел клуб Gambit Esports. «Ростелеком» также рассматривает проекты в этой сфере, в частности, велись переговоры с российской Vega Squadron.