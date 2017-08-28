Отсутствие активности в этой сфере грозит российским предпринимателям тем, что им придется платить за чужие разработки



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Несмотря на активный рост интереса к блокчейну, за несколько лет в России зарегистрировано всего 17 заявок на защиту разработок в этой сфере, и все они поступили от одного и того же человека, сообщает «Коммерсант».

По данным компании «Онлайн Патент», к настоящему моменту в мире зарегистрировано более 1 тысячи заявок на получение патента в сфере блокчейн. Лидирующие позиции занимают Китай (550 заявок), США (284) и Южная Корея (192). В России все заявки принадлежат разработчику Datachains.world и блокчейн-платформы ERA Blockchain Дмитрию Ермолаеву, из них одобрены только 5.

Патентование в сфере блокчейн началось с 2014 года, когда было сделано 84 запроса. В следующем году количество заявок выросло до 229, а в 2016 - до 445. Заявки на защиту интеллектуальной собственности поступают в основном от крупных банков и компаний.

«Стратегия крупных игроков очевидна — сформировав патентные пулы, они смогут если не заблокировать использование новыми компаниями технических решений, то как минимум обеспечить себе постоянный доход от лицензионных платежей. Это серьезный риск для развития технологии»,— сообщает операционный директор «Онлайн Патента» Алина Акиншина.

Эксперты полагают, что отсутствие патентной активности в сфере блокчейна в России может обернуться тем, что вместо получения выгоды от лицензий российским предпринимателям придется использовать чужие разработки и платить за них. Таким образом, патентование осложнит доступ к технологии, которая предполагала широкое использование.