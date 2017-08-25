Внедрение технологии должно поспособствовать снижению документооборота



Depositphotos

Министерство здравоохранения обратилось во Внешэкономбанк с предложением пилотного проекта о переводе медицинских карт россиян на блокчейн, сообщают «Известия».

По словам председателя Внешэкономбанка Владимира Демина, банк работает с Минздравом по нескольким проектам на основе блокчейна, в частности, обсуждается ведение электронной карты пациента. Таким образом, врачи из любой клиники будут иметь доступ к истории болезни каждого россиянина. Особенно это удобно при оказании скорой помощи, когда специалистам в кратчайший срок нужно выяснить историю болезни гражданина и наличие у него непереносимости лекарств. При стационарном обращении это ускорит процесс диагностики, постановки диагноза и назначение схемы лечения.

Дёмин сообщил, что внедрение блокчейна снизит документооборот и избавит людей от огромного количества посредников. «Мы в большинстве своем занимаемся ненужной работой, передаем друг другу бумажки. Это было оправданно какой-то период, но сейчас — точно нет», — сообщил Демин.

Сейчас прорабатывается вариант, когда в экстренной ситуации доступ к медицинским данным пациентов, которые находятся без создания, временно будет получать авторизованный дежурный врач через телефон пациента по отпечатку пальца.

Кроме того, с помощью блокчейна Минздрав планирует вести учет продаж наркосодержащих препаратов. Бумажные рецепты можно подделать, а блокчейн позволит вычислять фальшивые докуметы и вести учет всех реализованных лекарств.

Отметим, что помимо Минздрава во Внешэкономбанк с предложением запустить пилотные проекты на основе технологии блокчейн обратились уже некоторые нефтяные компании, Пенсионный фонд России и предприятия, работающие в области учета авторских прав.