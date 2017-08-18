Ведомство добавит российские алгоритмы в стандарты



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Представители Федеральной службы безопасности России попали в специальный комитет по разработке стандарта технологии блокчейн Международной организации по стандартизации (ISO), сообщают «Ведомости».

Международная организация по стандартизации (ISO) в прошлом году создала спецкомитет для работы над созданием стандарта технологии блокчейн. В него вошли несколько представителей от России, среди них сотрудник ФСБ Григорий Маршалко.

Сообщается, что первая встреча комитета прошла в апреле в Сиднее. Российская делегация состояла из членов комитета Росстандарта по стандартизации криптографии, Маршалко представляет ФСБ в Комитете. В свою очередь, один из членов российского комитета в ISO Алексей Уривский рассказал, что специалисты из России работают над тем, чтобы ввести российские криптографические алгоритмы в международный стандарт блокчейна.

Эксперты полагают, что ведомство заинтересовано, чтобы российский пользователь сначала добровольно, а потом принудительно выбирал отечественный блокчейн, что вписывается в разрабатываемую государством концепцию цифрового суверенитета.

Напомним, что технология блокчейн — это система организации распределения базы данных, по которой, в частности, работает база, где хранятся данные в том числе о транзакциях популярной в мире криптовалюты.