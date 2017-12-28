За год аудитория отечественных картин в кинотеатрах выросла сразу на 57%

В 2017 году аудитория российских фильмов в кинотеатрах выросла сразу на 57%, а совокупно за два последних года увеличилась на 73,3%. При этом число зрителей иностранного кино осталось практически на прежнем уровне, за два года увеличившись на 11,3%. Хотя россияне продолжают смотреть голливудскую продукцию, каждый четвертый зритель выбирает российское кино, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Фонда Кино.

Большинство отечественных фильмов, которые выходят в кинотеатрах в том или ином виде, просубсидированы государством: Министерством культуры или Фондом кино. При этом Фонд кино финансирует как производство фильмов, так и их прокат. Часть денег фонд дает безвозмездно, часть – с возвратом. Всего на поддержку фильмов он потратил в этом году 4,6 млрд руб., а в 2016 году – 4,2 млрд руб.

Исключением из этого правила стали фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и триллер «Гоголь. Начало», которые вышли в прокат без господдержки и собрали гораздо больше прогнозов аналитиков и самих продюсеров.

Отечественная аудитория и касса растут прежде всего за счет крупнейших картин. Если в 2015 году ни одна российская картина не собрала в прокате 1 млрд руб., то в этом году фильмов-миллиардеров было уже два – это «Притяжение» Федора Бондарчука (1,1 млрд руб.) и сказка «Последний богатырь» (1,7 млрд руб.). Последний стал не только самым кассовым фильмом года, но и побил абсолютный рекорд по кассе для российской картины.

Средняя касса 10 крупнейших отечественных фильмов выросла с 2015 года больше чем вдвое – с 408 млн до 1 млрд руб., подсчитало издание на основе данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Но окупается в прокате только 12% российских картин, подсчитал Фонд кино. То есть государство продолжает спонсировать отечественную киноиндустрию.

В последний раз каждый четвертый зритель выбирал отечественное кино почти 10 лет назад – в 2008 г. Потом русская доля резко упала, продюсерам и чиновникам не удавалось перейти порог в 20%. Теперь министр культуры Владимир Мединский заявляет, что отечественному кино вполне по силам в ближайшее время получить и треть зрителей.

Эксперты киноиндустрии объясняют растущую популярность российских фильмов у зрителей прежде всего ростом качества отечественного кино. Если американские фильмы последний год-полтора работают без сюрпризов и порой даже ниже ожиданий рынка, то отечественное кино часто превышало эти ожидания.