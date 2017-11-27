Сборы превысили 1,6 млрд рублей, картину посмотрели 7,5 млн человек

Кассовые сборы российского фильма «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко производства компании Disney превысили 1,67 млрд рублей, сделав картину самой кассовой в истории национального кинопроката. За 32 дня фильм посмотрели 7,5 млн человек, сообщает «Кинобизнес сегодня».

По данным портала, только за воскресенье сказочное фэнтези «Последний богатырь» заработало в России 9,5 млн рублей.

«Таким образом, «Последний богатырь» превзошел продержавшийся четыре года рекорд «Сталинграда» и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю в национальном кинопрокате (сборы с учетом стран СНГ)», — говорится в сообщении.

Сказочное фэнтези не сдаёт позиции даже на пятой неделе показов в кинотеатрах. По данным ЕАИС, «Последний богатырь» был лучшим по средней посещаемости в российском прокате. В среднем каждый сеанс фильма посетили в субботу 55 человек, что превышает посещаемость голливудских блокбастеров. В целом картина Дмитрия Дьяченко занимает сейчас двенадцатое место за всю историю кинопроката СНГ.

По сюжету «Последнего богатыря», обычный парень Иван переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил.