Попечительский совет Фонда утвердил список еще из 35 проектов, которые получат финансирование



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Российский Фонд кино на заседании Попечительского совета утвердил список из 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат финансирование. Интересно, что этом году Фонд решил поддержать сразу пять российских фильмов ужасов.

Ежегодно Фонд кино выдает лидерам рынка финансовую поддержку в сумме около 3 млрд рублей. Остальные студии получают около 500 млн руб. безвозвратно и столько же на возвратной основе. В этом году в списке проектов, на которые будут выделены средства, – 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров, 4 военные драмы.

В частности, на безвозвратной основе будут выделены госсредства на проект «Снежная королева 4», фильм «Братство» мастерской Павла Лунгина. Фонд Кино обратил внимание сразу на пять российских фильмов ужасов, среди которых — «Лес рук и зубов» с участием режиссера Дага Лаймана и актрисы из «Игры престолов» Мейси Уильямс.

Средства на картины «Жених 2», «Пиковая дама. Зазеркалье», «Цой» студии «Рок» Алексея Учителя, его же проекту «Стрельцов», «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Герой» Карена Оганесяна, «Большая земля» с Сергеем Безруковым, частично будут выделены на условиях стопроцентной возвратности и частично на безвозвратной основе.

Также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе. Размер господдержки картинам не разглашается.

Все проекты были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов.

Напомним, в июне Фонд уже выделил около 3 млрд рублей 16 представленным проектам лидеров отечественного производства. Они получили поддержку на безвозвратной основе, на условиях полного возврата денег или финансирование по смешанной схеме.