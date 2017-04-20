FIFA испытывает трудности с привлечением спонсоров к самому престижному футбольному турниру



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FIFA испытывает трудности с привлечением спонсоров к ЧМ-2018, который пройдет в России. За год до старта турнира продано лишь 10 из 34 спонсорских мест, пишет газета Financial Times.

По данным издания, сейчас Ассоциации удалось привлечь лишь одного крупного спонсора - китайскую Wanda Group. К примеру, предыдущий ЧМ-2014 поддерживали такие компании как Sony и Emirates Airlines, но, как только закончились контракты, они отказались от дальнейшего сотрудничества.

Примечательно, что российские компании проявляют слабый интерес к домашнему ЧМ. До сих пор только один российский спонсор, Альфа-Банк, подтвердил свою готовность оказать поддержку. В интервью изданию Андрей Мальгин, профессор Российского олимпийского университета, объяснил такое поведение местных компаний спадом экономики, который заставил их быть внимательными к своим расходам.

Кроме высокой стоимости, спонсоров отпугивают последствия коррупционного скандала, в который оказалась замешана FIFA в 2014 году, и другие репутационные риски, например, изменившееся отношение к России после присоеднинения Крыма. Несмотря на существенный недобор спонсоров в FIFA заверяют, что большинство контрактов будут заключаться незадолго до старта ЧМ. Недавно стало известно о новом спонсоре - китайской компании Hisense, объем ее поддержки турнира составит 100 млн долларов.