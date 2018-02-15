За год «смертоносную» рекламу в сервисе посмотрели около 33 млн российских пользователей

МВД и Роскомнадзору удалось остановить вал «незаконной смертоносной рекламы» наркотиков на видеохостинге YouTube. Об этом заявил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов. В 2017 году с рекламой и пропагандой запрещенных веществ успели ознакомиться порядка 33 млн граждан, сообщает ТАСС.

Противодействие рекламе наркотических веществ в социальных сетях, а также запрет пропаганды новых наркотиков обсуждался сегодня в Госдуме, на расширенном заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции. Совместно с представителями правоохранительных органов и экспертами там прорабатывались возможные меры, заявил глава комитета Василий Пискарев. Депутаты выразили готовность разработать соответствующий законопроект, пишет РБК.

Хотя реклама наркотических веществ запрещена, правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений – солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, говорит депутат. Преступники пытаются продавать их под видом безобидных веществ, а в группу риска попадают дети и подростки.

Как отмечают в комитете, граждане и организации все чаще поднимают проблему пропаганды наркотических и психотропных веществ в интернете, в том числе в виде всплывающей рекламы при просмотре материалов на YouTube.