Ресурсы отказались удалять ненадлежащий контент по требованию суда

Доступ к 3,5 тысяч интернет-ресурсов ограничен на территории РФ из-за невыполнения требований судов по удалению материалов, содержащих пропаганду наркотиков и призывы к экстремистской деятельности, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«На сегодняшний день операторами связи ограничивается доступ на территории России к 3,5 тыс. страниц сайтов, которые отказались удалять такую информацию. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований судов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия реестра запрещенной информации в 2012 году владельцы более 29,4 тыс. интернет-ресурсов ограничили доступ к запрещенной информации после направления уведомления Роскомнадзора и были исключены из реестра.

Напомним, Роскомнадзор ведет реестр запрещенных сайтов с 2012 года согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно закону, операторы в течение суток с момента внесения ресурса в реестр должны ограничить к нему доступ.