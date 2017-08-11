Преролл оказался доступным для пользователей из России



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Пользователи российского YouTube смогли увидеть рекламу магазина по продаже наркотиков. Продвигающий их ролик отображался перед другими видео.

В ролике предлагают накуриться, чтобы жить веселее. Отмечается, что сервис продаж работает во всех городах, покупку можно сделать в два клика, а клады — надёжные. В описании размещена ссылка на сайт в сети Tor. Преролл же вёл на другой сайт, заблокированный Роскомнадзором.

Напомним, что в России запрещена реклама наркотиков. По правилам платформы YouTube все объявления проверяются. Пользователи могут пожаловаться на нарушающее правила видео и тогда оно будет удалено.