Ведомство обсуждает с компаниями возможность ограничения доступа к мессенджеру в онлайн-магазинах

Роскомнадзор ведет диалог с компаниями Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram из онлайн-магазинов. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ведомства Александр Жаров.

«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идёт. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой. Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — заявил Жаров.

Глава Роскомнадзора добавил, что требование ФСБ к Telegram предоставить ключи шифрования сообщений было обоснованным, поскольку Telegram использовался в ходе подготовки к проведению конкретных террористических атак. «Все последние террористические акты, которые произошли и в нашей стране, и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram», — подчеркнул он.

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети „ВКонтакте“, находится в зоне абсолютно пиратской», — заявил Жаров. По словам главы Роскомнадзора, в Telegram «огромное количество контента нелегального, пиратского, экстремистского».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Защита подала две жалобы — на немедленное исполнение решения и на саму блокировку. От блокировки мессенджера пострадали десятки сайтов и компаний, чьи убытки оцениваются в более чем миллиард долларов.