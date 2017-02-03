Как телеканал стал лидером по приросту аудитории «все 25-54»

По итогам 2016 года РЕН ТВ стал лидером по приросту аудитории «все 25-54» и вошел в четверку самых популярных каналов с информационным вещанием. В новом году телеканал продолжает серию успехов.

Доля РЕН ТВ в 2016 году составила 6,1% (Все 25-54) и, по данным Mediascope, это рекордный среднегодовой показатель для телеканала за последние 10 лет. В материале на Sostav.ru ранее отмечалось об очевидном диссонансе, который внес РЕН ТВ в общую тенденцию к сокращению аудитории среди крупных федеральных каналов. Еще в I полугодии 2016 года наблюдался заметный рост доли РЕН ТВ, а по итогам 2016 года аудитория телеканала выросла на 21%. На данный момент РЕН ТВ занимает 6 строчку среди конкурентов в аудитории «Все 25-54».

Как сообщает пресс-служба телеканала, в новом году РЕН ТВ продолжает рост доли. В январе канал показал среднемесячную долю 6,44% (Россия, Все 25-54), что оказалось для него лучшим январским результатом за последние 7 лет. По итогам января телеканал стал самым популярным у мужчин в Москве с долей 9,0% (Москва, мужчины 25-54).

На телеканале лидерство по приросту аудитории в 2016 году связывают с «абсолютным изменением системы программирования».

«Мы сумели найти свое уникальное предложение для зрителя: создали новые программы - имиджевые, потребительские и документальные, запустили новые проекты на основе проверенных временем хитов и совершенно новые линейки с уникальным контентом» - прокомментировали в пресс-службе телеканала.

Серьезный рост доли показали информационные выпуски "Новостей" и прайм-тайм (19:00 - 24:00) - рост на 22%.

В пресс-службе отметили, что у РЕН ТВ изменился подход к выбору художественного контента, с чем связан рост доли развлекательных линеек прайма: «Теперь это только проверенные хиты и яркие премьеры от лучших производителей. В прайм-тайме запущено 2 новых линейки с голливудскими блокбастерами, модными и популярными сериалами - 100%-кино и "Бессонные ночи"».

Что касается роста «Новостей», то по итогам 2016 года РЕН ТВ занял 4 место среди телеканалов с информационным вещанием (Все 25-54). Ранее в интервью для Sostav генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин также отметил: «Наши «Новости» - самые молодые среди конкурентов. Средний возраст аудитории «Новостей» РЕН ТВ – 49 лет».

Возрастает популярность новостей телеканала в сети. Сегодня сайт РЕН ТВ - это до 2 000 000 уникальных посетителей в сутки, о чем свидетельствуют данные LiveInternet. В январе 2017 года Ren.tvсобрал 19,7 миллионов уникальных посетителей.

Влияние на рост доли оказали и документально-публицистические линейки РЕН ТВ: новые программы Игоря Прокопенко, Анны Чапман и специальные документальные проекты телеканала по пятницам. Одной из самых ярких премьер на РЕН ТВ в 2016 году стал показ фильма Оливера Стоуна "Украина в огне" (доля 12,2%, Россия, все 25-54). Проект получил масштабное освещение в СМИ и общественный резонанс.

По субботам на телеканале был запущен утренний блок потребительских программ - "Минтранс", "Ремонт по-честному" и "Самая полезная программа". По данным Mediascope, все они продемонстрировали высокие аудиторные показатели.

Интерес зрителей не угасает к музыкальному шоу Захара Прилепина «СОЛЬ» - в 2016 году на РЕН ТВ стартовал новый сезон этого имиджевого проекта. Кроме российских звёзд (Баста, Город 322, 25/17, Олег Митяев, Валерия, Князь, Федор Чистяков и другие) гостями программы теперь становятся и мировые «легенды». Осенью студию "СОЛЬ" посетили Дидье Маруани и Эмир Кустурица.