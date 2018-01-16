В прошлом он руководил сервисом грузоперевозок Deliver.ru, TUI и «Русской Фитнес Группой»



Фото Пресс-служба АДВ

Должность генерального директора рекламной группы АДВ с 16 января занял Алексей Дробот, сообщили Sostav.ru в компании. Основатель и президент АДВ Дмитрий Коробков отойдет от непосредственного управления группой, но продолжит принимать активное участие в ее развитии в качестве председателя совета директоров.

Карьера Алексея Дробота началась в Gillette, где он отвечал за международный маркетинг, работая в штаб-квартире компании в Германии. Затем присоединился к Johnson & Johnson в должности управляющего директора компании в России и СНГ. Позднее Дробот возглавил фитнес-корпорацию «Русская Фитнес Группа», управляющую сетями «ФизКульт» и WorldClass. Затем был генеральным директором туристической компании TUI до августа 2016 года.

С декабря 2016 года Алексей Дробот стал генеральным директором российского онлайн-сервиса дальнемагистральных грузоперевозок Deliver.ru (компания «Веб логистика») и, по данным ЕГРЮЛ в системе Seldon.Basis, освободил эту должность только 12 января 2018 года. Кроме того, он владел 1% «Веб логистики» в марте-мае 2017 года.

Параллельно с этим Алексей Дробот запустил в Москве первый фитнес-клуб британской сети TRIB3, который расположился в элитном бизнес-центре в районе «Белорусской». В настоящее время, согласно ЕГРЮЛ, Алексей Дробот является единственным владельцем компании «Д2Р2», работающей под брендом TRIB3.

«Большая часть моей карьеры связана с маркетингом, и даже в последние годы, возглавляя компании в качестве генерального директора, я безусловно думал и действовал как маркетолог. Именно поэтому предложение возглавить крупный и динамичный рекламный бизнес выглядело для меня идеально. Перед АДВ и, пожалуй, всем рекламным рынком, стоит амбициозная задача: трансформация медиапространства, бизнеса клиентов, драматические изменения в предпочтениях аудитории заставляют рекламные холдинги меняться. Для меня это настоящий вызов, и я рад, что стану частью глобальных перемен», – комментирует назначение Алексей Дробот.

Напомним, в 2017 году основатель АДВ Дмитрий Коробков вернулся к операционному управлению компанией. Группа начала реорганизацию, в результате которой образовалось пять бизнес-дивизионов.



«2017 год был для АДВ важным и насыщенным. Перегруппировка ресурсов, реорганизация бизнеса, запуск АДВ Лаб и первого продукта нового дивизиона – платформы Aizek – позволили АДВ расти в два раза быстрее рынка и значительно улучшить свои ключевые показатели. Алексею предстоит продолжить начатые в прошлом году преобразования и завершить процесс трансформации», – добавил Дмитрий Коробков.