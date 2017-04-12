Алексей Дробот откроет первый фитнес-клуб британской сети TRIB3



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Бывший генеральный директор «Русской Фитнес Группы», управляющей World Class и «ФизКульт», Алексей Дробот откроет в России первый фитнес-клуб британской сети TRIB3 в бизнес-центре White Stone в Москве. Об этом РБК рассказали представители O1, консалтинговой JLL и подтвердил сам Дробот.

Первый клуб TRIB3 откроется летом 2017 года, его площадь составит 420 кв. м. К концу года, вероятно, появятся еще три-четыре аналогичных центра. Раскрыть инвестиции Дробот отказался, заметив, что они «сопоставимы с вложениями в открытие ресторана».

TRIB3 была основана в Англии в 2016 году, сейчас в сети пять клубов, еще два откроются до конца года в Испании.

Алексей Дробот c 2010 по 2013 год был гендиректором «Русской Фитнес Группы», а до середины 2016 года возглавлял туристическую компанию Tui. «Русская Фитнес Группа» была основана в 2007 году в результате слияния World Class Ольги Слуцкер и R-Fitness Максима Игнатьева. Помимо Слуцкер и Игнатьева группой владеют “ВТБ Капитал” (22,5%) и Goldman Sachs (27,5%).