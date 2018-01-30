Администрация соцсети в очередной раз учла пожелания пользователей

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в ближайшее время соцсеть будет показывать больше местных новостей пользователям.

Теперь преимущество в ранжировании новостей в ленте пользователей соцсеть будет отдавать продвижению объявлений из местных источников. Нововведения сначала вступят в силу в американском сегменте соцсети.

Такое решение связано с соответствующими просьбами пользователей. «Местные новости помогают нам лучше понять проблемы, которые имеют для нас значение и влияют на нашу жизнь», – отметил Цукерберг.

Ранее сообщалось, что приоритет в новостной ленте будет отдаваться информации, которой делятся друзья и родственники пользователей, а количество постов от издательств и компаний будут сокращено. Эти изменения также явились откликом на просьбы пользователей.