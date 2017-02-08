Креативные директора известных агентств делятся своими чувствами в рамках акции фестиваля Red Apple





Всего неделя осталась до фестиваля Red Apple, а мы продолжаем флешмоб в преддверии Дня Святого Валентина! Продакшн-партнёр фестиваля студия Art-Msk представляет третье признание в любви – на этот раз в стихах – от Данила Голованова, креативного продюсера Red Pepper Film.

Кто помнит мотив – непременно подпеваем!

У Вас всё ещё есть шанс получить два билета на фестиваль за самое креативное признание! Запишите свой видеоролик с признанием и разместите его в социальных сетях с хэштегом #redapplewithlove.

Проявляйте свои чувства и раскрывайте свои таланты вместе с Red Apple Festival!

И возможно именно Вы отправитесь на фестиваль вместе с объектом своего признания, будь то вторая половинка, лучший друг или любимый клиент!

Напоминаем, что Международный фестиваль рекламы Red Apple пройдет 16-17 февраля в Digital October.

Обладатель билетов #redapplewithlove будет объявлен на официальной странице фестиваля 14 февраля.

Признавайтесь в любви!