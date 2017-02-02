Red Apple запускает флешмоб, в рамках которого креативщики признаются в своих чувствах





В преддверии Дня влюбленных Международный фестиваль рекламы Red Apple вместе с продакшн-партнёр ом Art-Msk запустили новый флэшмоб #redapplewithlov e, который призван вдохновить каждого признаться в самых светлых чувствах к дорогим и любимым! Первым своё признание записал Максим Пономарев, креативный директор агентства Friends и член жюри фестиваля. Догадайтесь, кому?

Совсем скоро появятся и другие видео – следите за новостями!

Ваше признание могло бы быть круче? Присоединяйтесь к флэшмобу!

Запишите свое видеопризнание и разместите его в социальных сетях с хэштегом #redapplewithlov e.

Ролик может быть посвящен не только любимому человеку. Море, спорткары, рекламные гуру, фильмы, беговые марафоны, артисты, любимый бренд или просто вкусный бургер — в мире так много всего, что вызывает у нас самые глубокие светлые чувства, того, что нас вдохновляет!

Автор самого креативного видеопризнания получит два билета на Международный фестиваль рекламы Red Apple, который пройдет 16-17 февраля в Digital October.

Обладатель билетов #redapplewithlov e будет объявлен на официальной странице фестиваля 14 февраля.

Признавайтесь в любви!