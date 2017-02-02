В преддверии Дня влюбленных Международный фестиваль рекламы Red Apple вместе с продакшн-партнёр
Совсем скоро появятся и другие видео – следите за новостями!
Ваше признание могло бы быть круче? Присоединяйтесь к флэшмобу!
Запишите свое видеопризнание и разместите его в социальных сетях с хэштегом #redapplewithlov
Ролик может быть посвящен не только любимому человеку. Море, спорткары, рекламные гуру, фильмы, беговые марафоны, артисты, любимый бренд или просто вкусный бургер — в мире так много всего, что вызывает у нас самые глубокие светлые чувства, того, что нас вдохновляет!
Автор самого креативного видеопризнания получит два билета на Международный фестиваль рекламы Red Apple, который пройдет 16-17 февраля в Digital October.
Обладатель билетов #redapplewithlov
Признавайтесь в любви!