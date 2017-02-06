Креативные директора известных агентств делятся своими чувствами в рамках акции фестиваля Red Apple



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Red Apple совместно с продакшн-партнёром Art-Msk продолжают вдохновляющий флэшмоб #redapplewithlove! На этот раз в искренней и чистой любви признался креативный директор Grey Moscow Александр Загорский, причём сразу двум объектам чувств. Хотите узнать, кому? Смотрите видео!

Не забывайте записывать свои признания и размещать их в соц.сетях с хештегом #redapplewithlove.

Напоминаем, что ролик может быть посвящен не только любимому человеку. Всё, что заставляет Ваше сердце биться чаще и вырываться из груди, достойно признания!

И не обязательно устного – запишите свои подвиг ради любви!

Автор самого креативного видеопризнания получит два билета на Международный фестиваль рекламы Red Apple, который пройдет 16-17 февраля в Digital October.

Обладатель билетов #redapplewithlove будет объявлен на официальной странице фестиваля 14 февраля.

Признавайтесь в любви!