Креативные директора известных агентств делятся своими чувствами в рамках акции фестиваля Red Apple





Времени до Red Apple остается все меньше, а флешмоб #redapplewithlove набирает обороты! В преддверии Дня все влюбленных продакшн-партнер фестиваля Art-Msk запустил четвертый ролик с признанием в любви от Алексея Андреева – управляющего партнера Depot WPF.

И вы ни за что не догадаетесь, что в нем.

Запишите свое собственное любовное послание, выложите его в сеть с хэштегом #redapplewithlove и получите возможность выиграть два билета на Международный фестиваль рекламы Red Apple, который пройдет 16-17 февраля в Digital October.

Говорите о любви, танцуйте для любви, пойте про любовь.. В своем видео вы можете делать все, что придет Вам в голову! Главное - смело рассказать о своих чувствах.

Победитель конкурса #redapplewithlove будет объявлен на официальной странице фестиваля в самый романтичный день в году – 14 февраля.

Признавайтесь в любви!