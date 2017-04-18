Владелец группы ЕСН ведет переговоры о приобретении медиахолдинга



Фото РИА Новости

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил в интервью Republic, что ведет переговоры о покупке РБК. По его словам, основным предметом обсуждения сейчас является стал долг медиахолдинга перед структурами Михаила Прохорова. Бизнесмен добавил, что не планирует привлекать кредитные средства для покупки РБК.

Предприниматель также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он якобы собирается продать операционную систему Sailfish "Ростелекому", а вырученные средства потратить на покупку РБК. По словам Березкина, с этим активом ему "еще предстоит поработать", а с "Ростелекомом" он ведет переговоры исключительно о партнерстве.

О готовящейся сделке стало известно в начале апреля. Тогда же сообщалось, что решение может быть принято до 1 мая, а также то, что Березкин может привлечь к управлению холдингом заместителя генерального директора группы "Румедиа" Алексея Абакумова.

Напомним, слухи о продаже РБК появлялись неоднократно. Чаще всего они имели политическую подоплеку. Так, в прошлом году информационная атака на холдинг началась после публикации статьи "Офшоры на глазах", которую проиллюстрировали фотографией Владимира Путина, а также материала о бизнес-интересах предполагаемого зятя президента Кирилла Шамалова.

Громкие расследования привели к смене руководства РБК весной 2016 года. Компанию покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Теперь редакцией руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.