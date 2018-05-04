О продвижении в digital-пространстве

Активации в преддверии главного спортивного события этого лета, прогноз аллергии, VR-фильмы, усовершенствованные сайты и приложения и многое другое в нашем обзоре digital-проектов от российских агенств и компаний.

Космические путешествия от S7 Airlines и Eventum Premo

В преддверии Дня космонавтики S7 Airlines совместно с агентством Eventum Premo запустили сайт «Кто вы в космосе?», на котором любой желающий может создать уникальный скафандр для космических путешествий.

При помощи специального конфигуратора пользователи могут составлять галактический образ на основе своих интересов и делиться изображением в социальных сетях, демонстрируя друзьям и подписчикам, в каком наряде можно стильно бороздить просторы Вселенной.

Сайт: http://spacetour.s7.ru

Кейс Mobile CPI для 2GIS от Zorka.Mobi

Задача: увеличить количество установок и расширить базу постоянных пользователей;

RR (Rolling Retention) на 7-й день > 30%.

ГЕО: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Платформа: Android

Решение: были протестированы различные источники трафика и креативные баннеры. In-app видеореклама и контекстная реклама показали лучшие результаты и стали основными источниками трафика в кампании.

Источники: In-app реклама, контекстная реклама.

Результат: RR (Rolling Retention) на 7-й день > 45%; 15k инсталлов в месяц.

Сайт для « Ингосстрах-Жизнь» от PINKMAN

СК «Ингосстрах-Жизнь» специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней Это одна из самых старых и крупных страховых компаний в России.

Вызов и решение

На российском страховом рынке существует серьезная проблема мисселинга. Зачастую из-за недостатка информации клиент не понимает условия программ и затрудняется с выбором и сравнением страховых продуктов. Необходимо было сделать понятный и логичный сайт, который объяснил бы клиентам пользу и смысл страхования.

Разработка

Новый сайт СК «Ингосстрах-Жизнь» легко поддерживать. Команда агентства добилась этого с помощью CMS, поддерживающей блочную структуру. Это значит, что новые страницы добавляются по блокам, каждый из которых мы настроили заранее. Редакторам сайта достаточно выбрать нужные типы блоков, выбрать их оформление под свои нужды и наполнить их контентом.

Адаптивная версия поддерживает все возможности сайта и так же удобна для пользователей.

Покупка полиса

Онлайн-магазин программ делится на те же направления, которые показаны на главном экране сайта. Это упрощает навигацию и выбор.

Каждый полис настраивается под конкретного человека — стоимость программы клиент выбирает сам, исходя из нужных ему опций и необходимого объёма страхования.

Личный кабинет

В личном кабинете можно отслеживать все активные в данный момент полисы и просмотреть архив тех из них, что уже закончились. Чтобы клиент знал, когда именно нужно будет обновить активные программы, мы добавили понятный указатель оставшегося времени действия в процентах с цветовыми обозначениями.

Дайджест

Раздел со статьями помогает клиентам разобраться в индустрии страхования и сделать правильный выбор.

Промопроект для КХЛ от Coca-Cola и Affect

Задача: нестандартно рассказать о том, что бренд Coca-Cola поддерживает Континентальную Хоккейную Лигу, создав интересную активацию для пользователей.

Агентство Affect занималось разработкой промосайта, дизайна, креатива, созданием баннеров, SMM-постов и e-mail рассылок.

Решение: к плей-офф КХЛ 2018 был запущен сайт с тестом, где могли выиграть самые смекалистые и быстрые (как и в хоккее). Пользователям нужно правильно ответить, чем обернутся самые острые моменты матчей КХЛ.

Обязательное условие участия в конкурсе — поделиться своим результатом в соцсетях. Каждую неделю с марта до 15 апреля определялись 20 победителей, призы — хоккейные свитера в фирменных цветах Coca-Cola.

Особенность дизайна проекта: каждый вопрос сопровождался видеофрагментом игр КХЛ, который относился к заданному вопросу. По фрагментам пользователь должен угадать те или иные дальнейшие действия игроков. Такой иммерсивный дизайн погружает пользователя в процесс и создает атмосферу настоящего матча.

Сайт: https://coca-cola.khl.ru

«Россия сегодня» запустила ленты и фото для подписчиков к ЧМ-2018

Медиагруппа «Россия сегодня» запустила специализированные информационные продукты для своих подписчиков в преддверии мундиаля.

«Нашим подписчикам будут доступны новостные ленты на трех языках, эксклюзивные репортажи и уникальные фотоматериалы. Более 2 500 новостей и 30 000 фотографий войдут в новый пакет продуктов», — отметил заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев.

Для оперативного получения прямых репортажей с ключевых событий чемпионата, эксклюзивных комментариев и интервью, мнений экспертов, новостей о подготовке мероприятий представители СМИ могут оформить доступ к новостной ленте «РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2018».

Новости доступны также на английском и испанском языках при подписке на ленты Sputnik World Cup 2018 и Sputnik Mundial 2018.

Более 30 тысяч фотографий с подготовки и проведения главного спортивного события года будут доступны подписчикам на футбольные пакеты фотобанков на русском и на английском языке.

В период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля представители СМИ смогут подписаться на мультимедийную ленту «Лучшие обзоры чемпионата мира по футболу 2018», в которую войдут иллюстрированные информационные материалы, и мультимедийную фотоленту «Лучшие фото Чемпионата мира по футболу 2018», включающую фото со всех матчей мундиаля, церемоний открытия и закрытия чемпионата, а также уникальные снимки с тренировок сборных команд.

Digital-платформа KIA от Affect

К Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 автомобильный бренд KIA запустил digital-платформу с активациями и футбольными призами — «На футбол с KIA».

Агентство Affect занимались локализацией глобальных активаций, визуализацией, сайтом, продвижением в соцсетях и на других площадках. Агентство ведет этот проект уже второй год.

Ведущая активность — детский конкурс «Юный Арбитр». По его итогам 36 детей-победителей откроют матчи и вынесут официальные мячи Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018.

Также на сайте можно было выиграть билеты на матчи Чемпионата Мира, приняв участие в других футбольных активностях, например, в тотальном тест-драйве.

Сайт: https://football.kia.ru

Кейс Mobile CPA для BlaBlaCar от Zorka.Mobi

Перед агентством стояла задача увеличить базу активных пользователей (пассажиров и водителей) сервиса BlaBlaCar.

Модель оплаты: CPA (оплата за действие), за подтвержденную регистрацию по номеру телефона.

ГЕО: Россия

Платформа: Android.

Решение: были протестированы различные источники трафика: in-app реклама (баннеры, видео). In-app видеореклама показала лучший результат и стала основным источником трафика в кампании. В креативах использовались фото водителей и пассажиров в авто, а также актуальные цены на поездку.

Результат: более 25k зарегистрировавшихся пользователей за 6 месяцев, 60% пассажиров и 40% водителей.

Телеканал « Ю» продвигал новое реалити « Женись на мне» в digital

В поддержку проекта было проведено четыре digital активности.

Снят и запущен на YouTube вирусный ролик «Неудачное предложение руки и сердца, парень сломал зуб». В видео, снятом на телефон, девушка делает предложение своему молодому человеку, спрятав обручальное кольцо в пельмени. Но вместо того, чтобы обрадоваться, парень ломает зуб. От канала « Ю» запущена петиция о «Введении в России дня, когда мужчина не может отказать женщине в предложении вступить в брак». Реализован спецпроект во «ВКонтакте» для посетителей группы телеканала « Ю», который включает в себя бота-сваху, подбирающего пользователю идеальную пару для свадьбы, а также динамическую обложку, которая показывала последнего обратившегося к боту. Точечная рассылка брендированного свадебного торта по партнерам и блогерам.

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KFC запустила свой « магазин на диване» вместе с Rodnya&Ailove

Целый час эфирного времени ведущие уделили необычным особенностям эксплуатации жестяного ведра.

Пользователи социальных сетей предались ностальгии по популярному в 90-х телеформату и активно комментировали происходящее на экране, а в KFC заявили о высокой эффективности магазина на диване и планах развивать это направление в будущем.

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Possible Group и Kaspersky Lab создали VR-фильм

Первый интерактивный Science Non-Fiction VR Film запущен в поддержку мощного алгоритма защиты данных, который должен уже в ближайшем будущем изменить сам подход к кибербезопасности не только для рядовых пользователей, но и для корпоративных клиентов.

Чтобы доступно объяснить, как он функционирует, Possible Group и Kaspersky Lab разработали проект Enter the HuMachine. VR-фильм, который является частью кампании, позволяет пользователю своими глазами увидеть мир программного кода и потоков данных изнутри.

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ТНТ составил интерактивную карту своих зрителей

Телеканал ТНТ запустил новый масштабный интерактивный проект «Карта наших людей». Старт кампании приурочен к новому сезону сериала «Улица».

В рамках промо любой зритель телеканала может рассказать о себе, своей улице и жизни, которая на ней протекает.

На сайте проекта пользователю нужно найти в строке поиска свою улицу и город, нажать «Создать историю» и рассказать историю своей улицы, поделиться каким-то важным, значимым событием, которое произошло на улице. «Карта наших людей» оснащена возможностью размещать в историях фото или видео, а также делиться в дальнейшем историями в социальных сетях.

Сайт: https://stories.tnt-online.ru/

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«Фликсоназе» и MediaCom спрогнозируют аллергию с помощью Big Data

Инновационный социально-полезный сервис «Прогноз аллергии», основанный на Big Data, представлен в виде интерактивной карты России, на которой любой пользователь может найти свой город и узнать индекс и прогноз аллергии именно в нем, а также выяснить, какие растения цветут в настоящий момент в выбранном регионе. Данные сервиса обновляются ежедневно.

Индекс аллергии отражает уровень концентрации сезонных аллергенов в воздухе и учитывает более 20 наименований растений. Он представлен в виде шкалы от 1 до 10, где 1 — это низкий уровень концентрации пыльцы, а 10 — максимальный.

В основе сервиса — уникальный алгоритм AI (Artificial Intelligence), который в режиме реального времени обрабатывает и обновляет множество данных. Подробнее на Sostav.

Сайт: https://prognozallergy.ru/map/welcome/