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Бренды ищут всё новые пути взаимодействия со своим потребителем. Но, как говорится, всё новое — хорошо забытое старое. Вдохновленная телемагазинами из 90-х, сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила свой «магазин на диване».

Накануне KFC при поддержке Zebra Hero провела прямую трансляцию магазина на диване в своих социальных сетях и запустила первый интернет-магазин KFC в России. И всё это ради Юбилейного баскета — прообраза оригинального баскета, выпущенного в продажу в ресторанах сети в 1957 году.

Целый час эфирного времени ведущие уделили необычным особенностям эксплуатации жестяного ведра.

По их словам, обладатели баскета смогут использовать его в роли незаменимой емкости для рассады или особенно стильного аксессуара с заявкой на модный тренд. Неограниченный функционал ведра позволит хранить в нем пакеты, другие ведра и свои накопления. Ведущие также отметили, что у обладателей ведра получится сэкономить 30% на покупке больших баскетов KFC в течение всего 2018 года.

Пользователи социальных сетей предались ностальгии по популярному в 90-х телеформату и активно комментировали происходящее на экране, а в KFC заявили о высокой эффективности магазина на диване и планах развивать это направление в будущем.

«Необычный продукт, Юбилейный баскет KFC, требовал необычного отношения. Мы в восторге от результатов „KFC ТВ Магазина“ — за час прямой эфир собрал 90 тысяч просмотров и число тех, кто сейчас смотрит программу в записи, растет каждую минуту. Мы планировали продавать ограниченную серию Юбилейных баскетов на специальном сайте в течение пары месяцев, но их большая часть была раскуплена в считанные часы. Если так пойдет и дальше, то сайт начнет работать только на прием предзаказов на дополнительный тираж Юбилейных баскетов, который мы планируем сделать в ближайшем будущем. Хоть это был наш первый опыт ТВ в прямом эфире, но зрители оценили. Это дало нам вдохновение на подобные проекты в будущем», — рассказывает Даниэль Рубиновски, директор по маркетингу продаж KFC Россия.

За час эфир KFC набрал 90 тысяч просмотров, 1,3 тысячи комментариев.