«Фликсоназе» совместно с MediaCom Beyond Advertising и Mail.Ru Group запускает инновационный социально-полезный сервис «Прогноз аллергии»

Кто-то радуется долгожданной весне, а кто-то же обреченно вдзыхает, мысленно представляя весну как сезон выживания. Пора цветения совсем не радует аллергиков. Чтобы каждый мог отследить концентрацию аллергена в том или ином регионе, бренд «Фликсоназе» (GSK Consumer Healthcare) запустил «Прогноз аллергии».

Инновационный социально-полезный сервис «Прогноз аллергии», основанный на Big Data, показывает текущий «индекс аллергии» в каждом регионе России и выдает прогноз на ближайшие пять дней с точностью до 87%.

Как это работает?

Проект представлен в виде интерактивной карты России, на которой любой пользователь может найти свой город и узнать индекс и прогноз аллергии именно в нем, а также выяснить, какие растения цветут в настоящий момент в выбранном регионе. Данные сервиса обновляются ежедневно.

Индекс аллергии отражает уровень концентрации сезонных аллергенов в воздухе и учитывает более 20 наименований растений. Он представлен в виде шкалы от 1 до 10, где 1 — это низкий уровень концентрации пыльцы, а 10 — максимальный.

В основе сервиса — уникальный алгоритм AI (Artificial Intelligence), который в режиме реального времени обрабатывает и обновляет множество данных:

погодные условия: температура и ее перепады, уровень влажности, осадки

сезонные показатели цветения растений

изменения запросов в поисковых системах

обсуждения пользователей в социальных сетях и на форумах, посвященных аллергии

уровень концентрации пыльцы с биологических станций

продажи антигистаминных препаратов.

Это точно?

Актуальность показателей проверяется сравнением с фактическими продажами противоаллергических препаратов в аптеках станы. Эту информацию предоставляет компания DSM — один из крупнейших специалистов в области аудита аптечных продаж в России.

Для каждого региона создана уникальная модель, учитывающая специфику его климата и географии.

«Забота о потребителях — главный приоритет в работе GSK, и это уже не первый наш проект, направленный на улучшение жизни и самочувствия жителей России. „Прогноз аллергии“ не только показывает текущую аллергическую обстановку в стране, но и предупреждает о грядущих изменениях. Ведь предупрежден — значит вооружен! Этой весной мы начинаем полномасштабную поддержку новинки в линейке Фликсоназе — спрея 60 доз, она уже доступна почти во всех в аптеках страны. Фликсоназе поможет спастись от аллергического ринита и радоваться жизни даже в сезон цветения!», — рассказывает менеджер по управлению группой брендов GSK Consumer Healthcare Елена Алёшина.

Над разработкой проекта «Прогноз аллергии» работала команда спецпроектов MediaCom Beyond Advertising совместно с отделом эконометрического моделирования, что позволило использовать правильные потребительские инсайты для объединения новых технологиий, креатива, и медийной экспертизы.

«Сейчас уже сложно удивить кого-то использованием данных. Но при этом также сложно найти комплексные проекты на базе данных, которые действительно представляют ценность для людей. „Прогноз Аллергии“ — действительно уникальный инструмент, дающий всем страдающим от сезонной аллергии возможность подготовиться и быть начеку», — отмечает руководитель отдела MediaCom Beyond Advertising Александра Кондраштина.

Техническим партнером проекта «Прогноз аллергии» стала Mail.Ru Group. Команда специальных проектов совместно со специалистами в области данных занималась интеграцией индекса аллергии непосредственно в карту России с возможностью ежедневного обновления, подключала данные к триггерной платформе, позволяющей запускать медиа поддержку только в регионах с высоким показателем аллергической опасности, а также разработкой лендинга и производством креативов. Сервис «Прогноз аллергии» доступен на сайте prognozallergy.ru.

«Создание инновационных продуктов и сервисов является приоритетным направлением деятельности Mail.Ru Group. При этом ценность заключается не только в уникальности применяемых технологических решений, но и в реальной пользе, которую эти решения приносят людям», — добавляет руководитель отдела спецпроектов Mail.Ru Group Андрей Михальченко.

«Сервис «Прогноз аллергии» — это второй масштабный data-проект компании GSK в рамках прогнозирования заболеваний. Осенью 2017 года был запущен инновационный проект «Прогноз простуды» ТераФлю.

