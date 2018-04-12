Интерактивный проект «Карта наших людей» объединит зрителей в эфире и digital

Телеканал ТНТ запускает новый масштабный интерактивный проект «Карта наших людей». Старт кампании приурочен к новому сезону сериала «Улица».

В рамках промо любой зритель телеканала может рассказать о себе, своей улице и жизни, которая на ней протекает.

ТНТ позиционирует новую кампанию как масштабный интерактивный социально-развлекательный диджитал-проект. Его цель: сбор реальных историй от реальных людей в виртуальном пространстве на интерактивной карте города, страны и всего мира.

Карта призвана объединить всех зрителей в эфире и digital. Принять участие и заявить о своей улице может любой желающий. ТНТ ожидает всероссийского масштаба проекта, рассчитывая преимущественно на зрителей от 14 до 44 лет (в соответствии с целевой аудиторией самого телеканала).

Для того, чтобы стать частью интерактивной карты, необходимо рассказать свою историю и познакомить страну с жизнью своей улицы и своих соседей.

Механика кампании

На сайте проекта пользователю нужно найти в строке поиска свою улицу и город, нажать «Создать историю» и рассказать историю своей улицы, поделиться каким-то важным, значимым событием, которое произошло на улице. «Карта наших людей» оснащена возможностью размещать в историях фото или видео, а также делиться в дальнейшем историями в социальных сетях.

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