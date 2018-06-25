Пользователь сам может выбрать себе опытного консультанта

Сервис «Яндекс.Здоровье» добавил онлайн-консультации психологов. Пользователи теперь смогут пройти длительный курс, который поможет научиться осознанно смотреть на свою жизнь, анализировать и понимать причины поступков, или краткосрочный курс, направленный на решение конкретных проблем.

«Во время удаленной консультации психолог сможет разговаривать с вами, задавать важные вопросы, делать с вами психологические упражнения. Главное здесь — профессионализм психолога, хороший звук и картинка», — сообщили в компании.

«Яндекс.Здоровье» сотрудничает с психологами с практическим опытом работы от трёх до 15 лет. Все они постоянно проходят дополнительные курсы повышения квалификации и супервизию. Пользователю доступна краткая справка об образовании каждого специалиста и специализации. За качеством консультаций следит отдел медицинской экспертизы «Яндекс.Здоровья», кроме того, работа психологов регулируется этическими кодексами разных школ и направлений в психологии.

«Яндекс.Здоровье» — это сервис для онлайн-консультаций с врачами. С его помощью можно получить совет специалистов разных направлений. Ранее «Яндекс» добавил в свой сервис раздел «Экспресс консультации», где можно быстро получить ответ на короткий вопрос, и сервис «Лекарства», в котором можно уточнить описание и стоимость препаратов, а также заказать их в ближайшую аптеку.