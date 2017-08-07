В нём можно ознакомиться с описанием препаратов и заказать их доставку



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В приложении «Яндекс.Здоровье» появился раздел «Лекарства», в котором можно уточнить описание и стоимость препаратов, а также заказать их в ближайшую аптеку.

В каталоге представлено около 13 тысяч наименований лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи могут почитать инструкции, узнать показания к применению, противопоказания и аналоги, а затем добавить в корзину. После этого приложение покажет ближайшие аптеки, где их можно забрать и отправит пуш-уведомление. Минимальная сумма заказа — 500 рублей.

Партнёром «Яндекса» выступила компания ЗАО Фирма ЦВ «Протек», бронирование товаров происходит через её сервис «ЗдравСити».

«Иногда лекарства приходится искать по всему городу — и чем больше нужно, тем ниже вероятность, что удастся купить их в одной аптеке. «Яндекс.Здоровье» решает эту проблему: с его помощью можно найти лекарства и заказать в ту аптеку, где вам проще их забрать», - сообщает руководитель сервиса Григорий Бакунов.

В «Яндекс.Здоровье» можно также проконсультироваться с врачом и записаться на прием. Сейчас пользователи могут обратиться к педиатру и терапевту,в дальнейшем планируется подключить к онлайн-консультированию и других специалистов.

Напомним, «Яндекс» запустил сервис «Здоровье» весной текущего года. Согласно действующему законодательству, дистанционно ставить диагноз или выписывать лекарства врачи не имеют права. Поэтому в рамках консультаций, проходящих по аудио- или видеосвязи, врачи подскажут, какие исследования провести перед первичным приемом в больнице. Сейчас приложение доступно для устройств на базе iOS и Android.