В сервисе «Здоровье» можно получить консультации педиатров, терапевтов и гинекологов

В «Яндекс.Здоровье» появились экспресс-консультации. Они позволяют задать врачу короткий вопрос и быстро получить ответ, сообщили в компании.

«У людей часто возникают вопросы о здоровье, с которыми они не считают нужным идти к врачу. Но это не значит, что ответы на них надо искать в интернете. Экспресс-консультация — идеальный вариант в подобных случаях. Например, если человек не знает, какие лекарства взять в поездку, или его что-то беспокоит, врач даст ему квалифицированный совет. И чем раньше пациент обратится к врачу, тем проще будет выявить заболевание на ранней стадии, если он болен», — рассказывает Алёна Тарасюк, руководитель отдела экспертизы медицинских услуг «Яндекс.Здоровья».

Сейчас экспресс-консультации проводят педиатры, терапевты и гинекологи. Они длятся пять минут, но если проблему не удастся решить быстро, врач предложит классическую консультацию. После беседы врач пришлёт отчёт с рекомендациями, чтобы пользователь ничего не забыл и не перепутал.

«Яндекс.Здоровье» — это сервис для онлайн-консультаций с врачами. С его помощью можно получить совет специалистов разных направлений — от неврологов до косметологов, а также проконсультироваться с ветеринаром по поводу домашних питомцев. Ранее «Яндекс» добавил в свой сервис раздел «Лекарства», в котором можно уточнить описание и стоимость препаратов, а также заказать их в ближайшую аптеку.