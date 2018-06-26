Экранизации Виктора Пелевина необходимо привлечь ещё 235 млн рублей, чтобы выйти в прокат в 2019 году

Создатели фильма «Empire V» готовятся провести ICO, чтобы привлечь деньги на завершение съемок. Предполагается выпустить 7 млн токенов bablos, с помощью которых необходимо заработать 235 млн рублей для завершения съемок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на white paper проекта.

Публичное ICO начнется в ближайшее время и будет идти месяц. 4,5 млн токенов поступят в свободную продажу, оставшиеся примерно 2,5 млн токенов будут распределены между командой. Владельцы токенов будут претендовать на часть прибыли от дистрибуции фильма, но только в том случае, если он окупится в прокате.

«Empire V» — экранизация романа Виктора Пелевина о вампирах, пьющих из людей баблос. Картина производится уже несколько лет, ранее премьера анонсировалась на 2017 год. Производственный бюджет «Empire V» — 400 млн руб., из них не хватает 235 млн руб., а также 60 млн руб. на рекламу.

Сейчас планируется завершить картину к первому кварталу 2019 года, после чего на платформу будут привлекаться новые проекты для финансирования.

«Empire V» — «непростой для финансирования» проект, сообщил его режиссёр Виктор Гинзбург. «Мы вышли в краудфандинг, собрали достаточно, чтобы войти в предпродакшен, три раза подавали заявку в Фонд кино и получили деньги в 2017 году. Мы принципиально собираем на один проект, но будут финансироваться и будущие. Снято уже около 60% фильма», — рассказал он.

В white paper генеральным продюсером картины также указан владелец Rambler Group Александр Мамут. Среди продюсеров также указан владелец ГК «Бионика» Юрий Крестинский. Он подтвердил, что инвестирует в проект.

Среди консультантов фильма указаны директор фонда Vestor. In Partners Павел Черкашин и владелец ACMG (издатель Forbes) Александр Федотов. Павел Черкашин подтвердил, что помогает Виктору Гинзбургу советами, коммерческих интересов в проекте у него нет.

Напомним, ранее свои блокчейн-платформы для финансирования фильмов представили и другие кинорежиссёры. Так, Фёдор Бондарчук с помощью Cinemico планируется собирать средства на реализацию кинопроектов, первым из которых станет «Притяжение-2». А Константин Хабенский благодаря блокчейн-платформе Cinematix планирует помогать новичкам киноиндустрии.