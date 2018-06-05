С помощью нее режиссер планирует собирать средства на реализацию кинопроектов, первым станет «Притяжение-2»

Продюсер Федор Бондарчук вместе с бизнесменами Леонидом Богуславским и Александром Чистяковым запускает краудфандинговую блокчейн-платформу Cinemico. Первым проектом станет фильм Бондарчука «Притяжение-2», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в киноиндустрии.

Cinemico — платформа для взаимодействия кинокомпаний и продюсеров с инвесторами, через которую зрители смогут выступать соинвесторами кино. Кинокомпания может передает Cinemico права (или их часть) на будущий фильм, а инвесторы вкладываются в проект, взамен получая токены. Если кино приносит в прокате прибыль, она распределяется между держателями токенов в соответствии с размером инвестиций.

Если же фильм провалится, инвестиции вернутся вкладчику — эти риски страхуют международные страховые компании. Если необходимую для фильма сумму собрать не удается, средства возвращаются инвесторам.

Cinemico по принципу похож на краудфандинговый сайт общего профиля Kickstarter, на котором размещаются в основном малобюджетные кинопроекты. На таких платформах фильм поддерживают из любви к искусству, с Cinemico же есть перспективы возврата инвестиций, рассчитывают создатели.

Первым проектом Cinemico станет продолжение фильма «Притяжение» Федора Бондарчука, а затем последует проект студии «Тритэ» Никиты Михалкова. В первые годы платформа рассчитывает работать с проектами крупных компаний, где уже сформировано 50% бюджета и готов сценарий. Преимущественно это сиквелы популярных фильмов: для них легче рассчитать кассовые сборы и прибыль. Так, первое «Притяжение» в прошлом году собрало в российском прокате больше 1 млрд руб. при бюджете в 400 млн руб.

Блокчейн — новый способ финансирования кино, в мире уже запустилось несколько похожих проектов. Например, онлайн-кинотеатр TVzavr представил новую технологическую платформу децентрализованной дистрибуции фильмов MoviesСhain. Сервис уже договорился с кинокомпаниями о сотрудничестве по модели revenue share.