Проект поможет открыть дорогу в кинобизнес новичкам

Российский актер и режиссер Константин Хабенский вместе с партнерами Ильёй Зибаревым и Николаем Евдокимовым запускает блокчейн-платформу Cinematix, чтобы привлечь средства на съемки фильмов.

Создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи смогут поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту за токены CINX. Уточняется, что потраченные деньги есть будут возмещены как в случае удачи проекта, так и при его провале. По окончании съемок и выхода фильма на большие экраны прибыль, полученная от проката кинокартины, будет распределена в соответствии с объемом прав и через смарт-контракты попадет в кошельки держателей «монет». Таким образом, поддержавшие идею зрители смогут получать прибыль от использования исключительных прав на фильм.

Участники проекта смогут сформировать для себя портфель из проектов разного жанра с предпочтительным соотношением рисков и доходности, который будет структурно схож с киностудией. Платформа поможет открыть дорогу в кинобизнес новым режиссерам, сценаристам и небольшим киностудиям, а также поможет уже добившимся успеха продюсерам выйти на новый уровень — как на российском рынке, так и в США, Индии и Азии.

Основатели уже инвестировали в проект $ 1,5 млн и рассчитывают привлечь еще $ 15−20 млн на ICO, запланированном на лето 2018 г. После ICO на Cinematix появятся картины, отобранные продюсерским центром Хабенского и экспертным советом платформы. Принцип работы платформы будет аналогичен краудфандингу.

Илья Зибарев: Кинобизнес сопряжен с высокой степенью риска, и входной билет туда дорог. По статистике, из 10 фильмов 4−5 проваливаются в прокате, 2−3 выходят в «ноль» и лишь 1−2 становятся успешными и покрывают все расходы. Колоссальных затрат требует и само производство кино. Средний бюджет фильма в США — стране, которая является абсолютным лидером кинопроизводства в мире — сегодня составляет 139 млн долл. В Китае, который занимает второе место, — 50 млн долл., в Индии — она на третьем месте — 15 млн долл. И даже эта, небольшая в сравнении цифра, выглядит огромной для небольшой студии. Кроме того, мы даем возможность киноиндустрии получить приток частных денег десятков миллионов людей. Это уникальная возможность для развития.

Константин Хабенский: Многие сценарии действительно талантливых специалистов так и остаются лежать «в столе», потому что не находятся люди, которые поверили бы в них. Ребята продают машины и квартиры, но на выходе это все равно не те деньги, которые нужны для съемок фильма. Я хочу, чтобы наш проект помог зрителям увидеть на экране новые фильмы и новые имена. Мне кажется это важным.

Николай Евдокимов: Чтобы платформа заработала, мы должны привлечь к участию как можно больше людей, обеспечив неукоснительное соблюдение обязательств перед ними. Блокчейн нужен этому проекту, чтобы обеспечить чистоту взаимодействия, расходования средств и распределения лицензионных сборов. Условия сделки выполняются автоматически с помощью смарт-контракта; человеческий фактор полностью исключен. Это значит, что проект может обеспечить то, чего так недостает в любом бизнесе: доверие и гарантированное исполнение обязательств.

Выход краудфандинговой платформы на днях анонсировал и режиссёр Федор Бондарчук. С помощью Cinemico планируется собирать средства на реализацию кинопроектов, первым из которых станет «Притяжение-2».