Крупнейший рекламодатель надеется на собственные силы и планирует и дальше сокращать расходы

Procter & Gamble продолжает безжалостно «резать косты». Сокращение расходов на продакшн и агентства позволяет P&G экономить сотни миллионов долларов ежегодно, сообщает AdAge. На пресс-конференции по итогам II финансового квартала главный финансовый директор Джон Моллер заявил, что речь идет о 750 млн долларов в год.

В планах на будущее — сэкономить еще 400 млн долларов. P&G уже автоматизирует процессы медиапланирования, продакшена и дистрибуции. Все больше задач компания будет выполнять самостоятельно, что может повлиять на североамериканских партнеров —Hearts & Science (Omnicom) и Carat (Dentsu Aegis Network).

Компания превзошла прогнозы аналитиков по темпам роста продаж и прибыли на акцию. За отчетный период P&G увеличила расходы на медиа на 2%, зато снизила выплаты агентствам и затраты на продакшн.

Кроме того, компания намерена чаще обращаться к «коллективному разуму» и искать таланты и производственные возможности за пределами партнерских агентств. В итоге их список может сократится на 50%, пишет The Drum. Если сейчас P&G работает с 2500 агентствами по всему миру, к концу года их ряды заметно поредеют, и там останется всего 1250 компаний.

В недавнем прошлом FMCG-гигант сотрудничал с 6000 агентствами. Одновременно с сокращением списка P&G добилась увеличения срока оплаты с 30 до 75 дней, благодаря чему компании удалось увеличить оборотные средства на 400 млн долларов. При этом доля P&G на глобальном рынке продолжила падение во втором квартале, сказал Моллер.

Рекламный open-sourcing уже был опробован с брендом SK-II. Агентство Leo Burnett разработало для него общую стратегию, а реализацией проекта занимались другие агентства — как входящие, так и не входящие в Publicis Groupe.

Усилия по повышению видимости интернет-рекламы оправдали себя, и компания не собирается останавливаться. Избавляться от «мусора» необходимо на всех каналах, уверен Моллер. Он видит перспективы в отказе от «невидимой» рекламы; от рекламы, которую просматривают боты; от размещения рядом с неприемлемым контентом. P&G прогнозирует увеличение числа сделок с частными медиакомпаниями в области закупок и более тщательный подход к баингу — на основе данных и digital технологий.

Ранее ставку на собственные силы сделал Unilever. В 2016 году конкурент P&G создал инхаус агентство U-Studio и передал ему закупки digital инвентаря, а также производство контента.