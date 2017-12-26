Бренды продолжают ограничивать агентства, чтобы контролировать закупки рекламы

Программатик-закупки (programmatic buying) интернет-рекламы становятся все более популярными и ставят под угрозу значимость медиаагентств. Согласно новому исследованию Ассоциации национальных рекламодателей (ANA), увеличился процент рекламодателей, которые перешли на инхаус-закупки интернет-рекламы и ограничили тем самым роль своих медиаагентств в закупках данного инвентаря, с 21% в 2016 году до 35% в 2017 году.

Половина респондентов ANA заявили, что удовлетворены результатами программатик-закупок интернет-рекламы. Основная причина в том, что они обеспечивают лучший таргетинг считают 74% маркетологов. В целом, 84% рекламодателей используют программатик.

Количество персонала, который занимается программатик-закупками в маркетинг-отделах брендов, не превышает 15 человек, говорится в отчете. В большинстве случаев это один штатный сотрудник, который все свое время посвящает только программатику, или три сотрудника, которые совмещают программатик-закупки с другими рабочими обязанностями.